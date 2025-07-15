ВСУ нанесли удары авиационными боеприпасами по пунктам управления российскими дронами
15.07.2025, 19:36
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Видео.
Воздушные силы нанесли удары высокоточными авиационными боеприпасами по приоритетным целям противника — пунктам управления российскими дронами в Запорожской области и Северо-Слобожанском направлении фронта.
Об этом сообщили в телеграм-канале «Бутусов Плюс», опубликовав видео.
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