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ВСУ нанесли удары авиационными боеприпасами по пунктам управления российскими дронами

  • 15.07.2025, 19:36
  • 1,110
ВСУ нанесли удары авиационными боеприпасами по пунктам управления российскими дронами

Видео.

Воздушные силы нанесли удары высокоточными авиационными боеприпасами по приоритетным целям противника — пунктам управления российскими дронами в Запорожской области и Северо-Слобожанском направлении фронта.

Об этом сообщили в телеграм-канале «Бутусов Плюс», опубликовав видео.

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