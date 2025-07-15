В ГАИ хотят ввести обязательное новшество для каршеринговых авто 15.07.2025, 19:53

Оно запрещено в ПДД.

В Беларуси планируют обязать каршеринговые автомобили иметь специальную маркировку, чтобы их можно было легко выделить на дороге. Такая мера необходима, чтобы упорядочить рынок краткосрочной аренды машин и повысить безопасность на дорогах. Об этом сообщил начальник управления ГАИ Мингорисполкома Сергей Бабич, передает БелТА.

Инициатива связана с тем, что в Беларуси пока нет четкого законодательства, регулирующего краткосрочную аренду машин — все отношения между компаниями и пользователями пока строятся по общим нормам Гражданского кодекса, что создает путаницу и неудобства для обычных пользователей.

На специальном заседании в Палате представителей 15 июля обсуждали, как упорядочить рынок шеринга — не только автомобилей, но и электросамокатов и велосипедов. Выяснилось, что сейчас каждая компания работает по собственным правилам, а пользователям сложно разобраться, где какие штрафы и условия.

Бабич отметил, что вместе с растущей популярностью шеринга растет и число нарушений: около 10% всех задержанных за пьяное вождение в этом году — водители каршеринговых машин. Есть случаи, когда за руль садились люди без прав, причем некоторые — не в первый раз.

Предлагается ввести визуальное обозначение таких авто, чтобы инспекторы могли быстрее их идентифицировать в потоке и проверить водителя, а также проработать более четкие правила аренды каршенговых машин, ответственности и контроля.

«В соответствии с правилами дорожного движения нанесение каких-либо наклеек на транспортное средство запрещено. Однако мы видим, что транспортные средства, которые обозначены именно определенной цветографической расцветкой, показывают их принадлежность к определенной шеринговой компании. Это позволяет сотрудникам ДПС в ходе несения службы вычленять их из потока, останавливать, проверять порядок их использования, состояние водителя и наличие водительского удостоверения. И это в значительной мере облегчит работу в части обеспечения безопасности дорожного движения», — уточнил Сергей Бабич.

Отметим, согласно п. 194.13 главы 26 ПДД запрещается участие в дорожном движении транспортного средства с внешне видимыми наклейками (изображениями), кроме размещаемых в установленном порядке опознавательных знаков транспортных средств, предусмотренных в специальном приложении, трафаретов, выставленных на ветровом или боковом стекле транспортного средства оперативного назначения, рекламы, информации о принадлежности транспортного средства соответствующей организации (индивидуальному предпринимателю).

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