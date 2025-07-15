Reuters: Путин отверг ультиматум Трампа 3 15.07.2025, 20:05

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Диктатор РФ готовится к новой эскалации в Украине.

Угроза Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины против стран-покупателей российской нефти и 50-дневный ультиматум с требованием прекратить огонь — не смогли сдвинуть с мертвой точки мышление высшего руководства России.

Владимира Путина не пугает перспектива ужесточения американских санкций, и он настроен продолжать войну до тех пор, пока Запад не согласится на его условия урегулирования, рассказали Reuters три близких к Кремлю источника.

По их словам, территориальные претензии Путина могут расшириться по мере того, как продвигаются российские войска, под контролем которых уже находится пятая часть территории Украины.

В ближайшие месяцы возможная новая эскалация на поле боя, сказал один из собеседников Reuters. Еще два источника сообщили, что Путин может воевать до тех пор, пока не рухнет оборона Украины, невзирая на потери, которые западные разведки оценивают в миллион человек убитыми и ранеными.

«Россия будет действовать исходя из слабости Украины, — сказал один из источников Reuters. По его словам, Путин может остановить наступление, если возьмет под полный контроль все четыре аннексированные области и при этом встретит сопротивление ВСУ. Если же фронт посыпется, «начнется еще бОльшая битва за Днепропетровск, Сумы и Харьков», сказал источник.

Путин по-прежнему требует юридически обязывающих гарантий, что НАТО не будет расширяться на восток, что захваченные им территории будут признаны, вооруженные силы Украины будут ограничены, а русскоязычное население в стране получит защиту. Он готов обсуждать гарантии безопасности для Киева со стороны мировых держав, хотя пока неясно, как они могут работать, рассказали источники Reuters.

«Путин считает, что никто всерьез с ним не говорил насчет условий мира в Украине, в том числе американцы. Поэтому он будет продолжать до тех пор, пока не получит то, чего хочет», — сказал собеседник агентства.

При этом, говорят источники Reuters, Путин верит, что Россия удерживает преимущество не только на поле боя, но и экономически, поскольку производство бомб и снарядов в стране — выше, чем во всех странах НАТО вместе взятых.

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