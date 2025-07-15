Израиль нанес удары по войскам Сирии для защиты друзов 15.07.2025, 20:14

Столкновения между бедуинами-суннитами и друзами начались на юге Сирии 13 июля.

ВВС Израиля в понедельник и вторник, 14 и 15 июля, нанесли в Сирии удары по боевой технике правительственных войск и путям их снабжения. Это произошло после того, как армия Сирии вошла в город Сувейда — столицу одноименной провинции, расположенной на юге страны, где компактно проживают представители друзского этнорелигиозного меньшинства.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны заявили, что операция ЦАХАЛ направлена, во-первых, на предотвращение насилия со стороны правительственных войск в отношении друзов, а во-вторых — на обеспечение демилитаризации районов Сирии, расположенных рядом с израильской границей. Концентрацию в них сирийских сил Нетаньяху и Кац назвали угрозой безопасности еврейского государства.

Сирийское государственное информагентство SANA подтвердило факт израильских ударов, но не сообщило подробностей. По данным базирующегося в Великобритании Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), подбит как минимум один танк сирийской правительственной армии. Сообщается также, что один военнослужащий сирийских войск МВД был ранен шрапнелью и госпитализирован.

13 июля на юге Сирии начались столкновения между бедуинами-суннитами и друзами. На следующий день исламистское правительство в Дамаске направило в этот район правительственные войска — по версии властей, для деэскалации конфликта. Однако SOHR обвинил армию Сирии в расправах над местными жителями - по данным SOHR, в Суэйде военные расстреляли на месте как минимум 19 человек.

Всего же, по данным наблюдательного совета, в этом районе за 48 часов были убиты не менее 135 человек, включая двух женщин и двоих детей. МВД Сирии 14 июля называло цифру в 30 человек, опять-таки не сообщая дополнительных подробностей.

15 июля около полудня по местному времени министр обороны во временном правительстве Сирии Мурхаф Абу Касра заявил, что власти страны достигли с «высокопоставленными лицами» Сувейды соглашения о прекращении огня. «Правительственные силы будут реагировать только на нападения и бороться с группировками, которые находятся вне закона», - Мурхаф Абу Касра в соцсети X.

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