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Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на фоне Уэмбли

  • 15.07.2025, 20:24
  • 2,280
Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на фоне Уэмбли

Британский боксер начал кричать на украинца.

Уже в субботу, 19 июля, украинец Александр Усик попытается во второй раз в карьере стать абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

Усик, владеющий титулами WBC, WBO и WBA, встретится на стадионе Уэмбли с чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

За несколько дней до поединка Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов возле Уэмбли.

Украинец традиционно оставался сосредоточенным, Дюбуа же начал улыбаться и кричать «And the new» («И новый»), намекая, что в субботу станет новым абсолютным чемпионом.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

В июне 2024 года Дюбуа стал обладателем титула IBF после того, как Усик освободил пояс. Британец впервые защитил титул в сентябре, нокаутировав Энтони Джошуа.

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