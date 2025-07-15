Под Минском заметили смерч
- 15.07.2025, 20:43
- 1,572
Видеофакт.
Около деревни Луговая Слобода под Минском заметили атмосферное явление, подобное смерчу. Видео появилось 15 июля в телеграм-канале «Минский район LIVE».
«Луговая Слобода сегодня. Как-то так», — написал автор видео.
Напомним, заявления о смерчах в Беларуси уже не редкость. Недавно в деревне Вархи Городокского района, предположительно, прошел мощный смерч. «Торнадо» в конце июня фиксировали и в Житковичском районе Гомельской области.
Как отмечали специалисты, чаще всего смерчи наблюдаются в теплое время года, когда в атмосфере отмечается сильная неустойчивость, которая характеризуется наличием зон активной конвективной и грозовой деятельности. При этом отмечается наличие теплых и влажных потоков в нижней части атмосферы и сухих потоков в ее верхней части. Наиболее часто такие условия формируются при прохождении холодных атмосферных фронтов.
«Можем предположить, что будет увеличиваться число таких опасных явлений, как смерчи, сильные шквалы», — отмечала в начале года начальница отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета Ольга Бакланова.
Причиной такого опасного изменения погоды считают потепление.