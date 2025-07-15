Под Минском заметили смерч 15.07.2025, 20:43

1,572

Видеофакт.

Около деревни Луговая Слобода под Минском заметили атмосферное явление, подобное смерчу. Видео появилось 15 июля в телеграм-канале «Минский район LIVE».

«Луговая Слобода сегодня. Как-то так», — написал автор видео.

Напомним, заявления о смерчах в Беларуси уже не редкость. Недавно в деревне Вархи Городокского района, предположительно, прошел мощный смерч. «Торнадо» в конце июня фиксировали и в Житковичском районе Гомельской области.

Как отмечали специалисты, чаще всего смерчи наблюдаются в теплое время года, когда в атмосфере отмечается сильная неустойчивость, которая характеризуется наличием зон активной конвективной и грозовой деятельности. При этом отмечается наличие теплых и влажных потоков в нижней части атмосферы и сухих потоков в ее верхней части. Наиболее часто такие условия формируются при прохождении холодных атмосферных фронтов.

«Можем предположить, что будет увеличиваться число таких опасных явлений, как смерчи, сильные шквалы», — отмечала в начале года начальница отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета Ольга Бакланова.

Причиной такого опасного изменения погоды считают потепление.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com