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Под Минском заметили смерч

  • 15.07.2025, 20:43
  • 1,572
Под Минском заметили смерч

Видеофакт.

Около деревни Луговая Слобода под Минском заметили атмосферное явление, подобное смерчу. Видео появилось 15 июля в телеграм-канале «Минский район LIVE».

«Луговая Слобода сегодня. Как-то так», — написал автор видео.

Напомним, заявления о смерчах в Беларуси уже не редкость. Недавно в деревне Вархи Городокского района, предположительно, прошел мощный смерч. «Торнадо» в конце июня фиксировали и в Житковичском районе Гомельской области.

Как отмечали специалисты, чаще всего смерчи наблюдаются в теплое время года, когда в атмосфере отмечается сильная неустойчивость, которая характеризуется наличием зон активной конвективной и грозовой деятельности. При этом отмечается наличие теплых и влажных потоков в нижней части атмосферы и сухих потоков в ее верхней части. Наиболее часто такие условия формируются при прохождении холодных атмосферных фронтов.

«Можем предположить, что будет увеличиваться число таких опасных явлений, как смерчи, сильные шквалы», — отмечала в начале года начальница отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета Ольга Бакланова.

Причиной такого опасного изменения погоды считают потепление.

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