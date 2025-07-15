Мелони: РФ не стремится к миру
- 15.07.2025, 21:20
Премьер Италии поприветствовала изменение позиции Трампа в отношении Путина.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони поприветствовала изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает Ansa.
Мелони подчеркнула, что Россия не хочет мира, несмотря на готовность США к диалогу.
«Мы продолжаем не видеть никакого прогресса с российской стороны. Россия продолжает совершать все более жестокие атаки на гражданское население, демонстрируя, насколько мало Москва стремится к построению мира, к которому мы все стремимся, несмотря на готовность администрации Трампа к диалогу, который Путин решил не поддерживать», - отметила премьер.
Она добавила, что в Италии приветствуют изменение позиции США.
«Мы видим изменение позиции Соединенных Штатов и приветствуем его», - подчеркнула Мелони.