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На Брестчине произошло ДТП с участием двух автобусов

  • 15.07.2025, 21:27
На Брестчине произошло ДТП с участием двух автобусов

Три человека в больнице.

Вечером 15 июля в Березовском районе на брестской трассе произошло ДТП с участием двух автобусов, сообщили в МВД Беларуси. По предварительным данным, 56-летний водитель автобуса ПАЗ при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с микроавтобусом Ford под управлением 40-летнего водителя, который ехал в попутном направлении.

Результат этого ДТП: три человека в больнице.

«Также в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья доставлены пассажиры автобуса», - говорится в сообщении МВД.

Эта авария на особом контроле министра внутренних дел Ивана Кубракова. По его распоряжению для разбирательства на место ДТП прибыло руководство ГУ ГАИ МВД и УВД Брестского облисполкома.

На месте происшествия работают не только сотрудники ГАИ, врачи, но и следственно-оперативная группа.

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