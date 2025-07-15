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Белый дом признал, что Трамп и Зеленский обсуждали удары по Москве американским оружием

  • 15.07.2025, 21:31
Белый дом признал, что Трамп и Зеленский обсуждали удары по Москве американским оружием

Спикер Белого дома прокомментировала сообщения СМИ.

Спикер Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала сообщения СМИ о последнем разговоре президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского касательно потенциального «удара по Москве». Ее слова публикуют ABC News и Newsweek 15 июля.

По информации Financial Times и The Washington Post, 14 июля во время телефонного разговора с Зеленским Трамп спросил, может ли Киев нанести удар по Москве и Санкт-Петербургу.

Ливитт не возразила, что такой диалог был, но в то же время она обвинила Financial Times в «вырывании слов из контекста, чтобы набрать клики».

Спикер Белого дома отметила, что «Трамп только задавал вопросы, а не призывал к дальнейшим убийствам», а также что он «неустанно работает, чтобы остановить убийства и положить конец этой войне».

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