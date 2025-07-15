Иномарки для белорусов подорожают 15.07.2025, 21:41

Когда и почему?

Стоимость машин, ввозимых в Беларусь по параллельному импорту, может вырасти в 2026 году. Что изменится, рассказали представители Белорусской автомобильной ассоциации Office Life.

«Совет министров» выпустил документ, по которому ввозить в страну без процедуры одобрения типа транспортного средства (то есть без испытаний) в течение года можно не более малой партии автомобилей одного типа (одной модели).

Сейчас размер малой партии составляет 150 авто. То есть теперь все юрлица вместе взятые смогут ввезти в страну без испытаний не более 150 машин одной модели.

По сути, это возвращение к старым порядкам, которые действовали до 2022 года. Однако из-за опасений дефицита авто ограничение было потом снято.

Чтобы получить документ об исправности и надежности, машине нужно пройти более 50 испытаний, в том числе и краш-тесты. Обойтись такая процедура может от Br50 до 150 тыс.

Как изменятся цены

Как отметил председатель правления Автомобильной ассоциации Сергей Варивода, новая система практически не скажется на импорт авто официальными дилерами.

Однако могут возникнуть временные трудности для определенных марок, ввозимых в режиме параллельного импорта.

Теперь цены на такие машины вырастут. С учетом затрат на испытания, ввоз в страну одной модели автомобиля в количестве менее 100 единиц в год станет экономически нецелесообразным.

В ассоциации прогнозируют: в 2025 году цены еще не будут повышаться. Постановление для машин с ДВС вступит в силу через месяц после публикации, а для электромобилей только с 1 января 2026 года.

Уже зимой можно ожидать подорожания моделей, которые ввозятся в страну параллельным импортом.

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