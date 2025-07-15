Трамп ответил, что будет с РФ после дедлайна в 50 дней 3 15.07.2025, 21:43

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У президента США также спросили, почему он дал Путину так много времени.

Президент США Дональд Трамп заявил, что через 50 дней для России будет «очень плохо», если не будет достигнуто соглашение по Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Журналисты спросили у Трампа, что будет с Россией после того, как 50-дневный срок для перемирия завершится. А также планирует ли Трамп встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Что ж, через 50 дней, если мы не заключим соглашение, это будет очень плохо. Будут пошлины, будут другие санкции, которые будут направлены на Москву», - подчеркнул он.

На вопрос, почему Трамп дал Путину так много времени, он ответил, что срок введения таможенных тарифов может наступить даже раньше указанного дедлайна.

«Я не думаю, что 50 дней — это очень долго, и это может произойти раньше... Вам следовало задать тот же вопрос Байдену. Почему он втянул нас в эту войну? А что он вам сказал, почему он втянул нас в эту войну? Вы знаете, почему он нас втянул? Потому что он дурак. Вот почему. А вы не знаете, и вы не освещаете это. Но вам следовало задать этот вопрос Байдену. Потому что он некомпетентен. Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом», - заявил президент США.

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