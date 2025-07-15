Пожар на «Керамине» потушили 2 15.07.2025, 22:05

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Для ликвидации пожара привлекались 110 спасателей и 22 единицы техники.

Пожар на заводе «Керамин» удалось потушить, пострадавших нет. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Для ликвидации пожара в одном из цехов предприятия привлекались 110 спасателей и 22 единицы техники. Трёх работников цеха эвакуировали ещё до прибытия спасателей.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности технологического оборудования.

Когда спасатели прибыли на место, горело оборудование, масло и коммуникации. Общая площадь пожара составляла около 40 квадратных метров.

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