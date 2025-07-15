Пожар на «Керамине» потушили

Пожар на «Керамине» потушили2
- 15.07.2025, 22:05
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Для ликвидации пожара привлекались 110 спасателей и 22 единицы техники.
Пожар на заводе «Керамин» удалось потушить, пострадавших нет. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Для ликвидации пожара в одном из цехов предприятия привлекались 110 спасателей и 22 единицы техники. Трёх работников цеха эвакуировали ещё до прибытия спасателей.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности технологического оборудования.
Когда спасатели прибыли на место, горело оборудование, масло и коммуникации. Общая площадь пожара составляла около 40 квадратных метров.