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Пожар на «Керамине» потушили

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  • 15.07.2025, 22:05
  • 1,516
Пожар на «Керамине» потушили

Для ликвидации пожара привлекались 110 спасателей и 22 единицы техники.

Пожар на заводе «Керамин» удалось потушить, пострадавших нет. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Для ликвидации пожара в одном из цехов предприятия привлекались 110 спасателей и 22 единицы техники. Трёх работников цеха эвакуировали ещё до прибытия спасателей.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности технологического оборудования.

Когда спасатели прибыли на место, горело оборудование, масло и коммуникации. Общая площадь пожара составляла около 40 квадратных метров.

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