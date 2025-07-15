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ВСУ уничтожили гаубицу и САУ 2С19 «Мста-С» российских захватчиков

  • 15.07.2025, 22:07
ВСУ уничтожили гаубицу и САУ 2С19 «Мста-С» российских захватчиков

Видео.

Операторы FPV-дронов Отдельного отряда «Крила Омеги» продолжают наносить удары по технике оккупантов. На этот раз точным ударом была уничтожена гаубица, которую враг использовал для обстрелов позиций Сил обороны Украины.

Кроме того, украинские защитники уничтожили САУ 2С19 «Мста-С» противника, сообщает Цензор.НЕТ.

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