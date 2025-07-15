Что будет, если не поехать на работу по распределению 3 15.07.2025, 22:16

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В прошлом году только в Пинске состоялось около 30 судебных заседаний по этому вопросу.

Многие белорусские предприятия в ожидании пополнения: через две недели на свои первые рабочие места прибудут выпускники различных учебных заведений. «Точка» узнала, что будет, если вчерашний студент не захочет ехать по распределению.

В Генпрокуратуре объяснили ситуацию на примере Пинска.

Там уточнили, что, получая бесплатное образование, выпускник обязан прибыть на предприятие, на которое он получил распределение, и отработать установленный срок.

Не приехал – будь добр, возмести затраты на обучение.

Вернуть деньги также придется в том случае, если совершил прогул и был уволен.

«Сумма расходов зависит от количества неотработанных месяцев, а также от стоимости обучения», – объяснила старший помощник Пинского межрайонного прокурора Ольга Селедцова.

На все про все у вчерашнего студента есть полгода, чтобы выплатить деньги, которые на него потратил государство. В противном случае расходы будут взыскиваться через суд. Стоит отметить, что после этого к сумме добавятся еще и судебные издержки.

В 2024 году только Пинская межрайонная прокуратура предъявила 29 исковых заявлений на сумму более Br250 тыс. То есть почти три десятка выпускников различных учебных заведений не приехали по распределению и не захотели добровольно оплатить расходы, но им все равно пришлось рассчитаться с государством после суда.

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