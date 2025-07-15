Премьер-министр Латвии привезла с собой в Украину 15 БТР Patria

Премьер-министр Латвии привезла с собой в Украину 15 БТР Patria1
- 15.07.2025, 22:39
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Эвика Силиня торжественно передала партию бронетранспортеров ВСУ.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в рамках визита в Киев во вторник передала Украине первую партию из 15 бронетранспортеров Patria, которые будут переданы до конца года.
Об этом сообщили в латвийском правительстве.
Силиня напомнила, что во время визита в Украину в прошлом году пообещала передать бронетранспортеры Patria.
«Сегодня я торжественно передаю их Вооруженным Силам Украины. Поддержка Латвией Украины – это не только слова, но и реальные действия. Безопасность Украины – это также и наша безопасность, борьба украинцев против агрессора – это также и наша борьба», – подчеркнула она.