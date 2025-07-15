Трамп: Конечный срок по РФ может наступить раньше, чем через 50 дней

Трамп: Конечный срок по РФ может наступить раньше, чем через 50 дней1
- 15.07.2025, 22:54
США планируют применять пошлины и другие санкции против России.
Конечный срок, который президент США Дональд Трамп установил для России для заключения мирного соглашения с Украиной, может наступить раньше, чем через 50 дней.
Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.
«Я не думаю, что 50 дней — это очень долго. И этот срок по России может закончиться раньше», - сказал Трамп.
По его словам, если по истечению 50 дней не будет соглашения, «это будет очень плохо». Тогда США продолжат применять пошлины и другие санкции против России.