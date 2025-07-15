Лукашенко назначил чиновника на должность, связанную с безопасностью и ядерным оружием
- 15.07.2025, 23:32
Должность получил заместитель министра иностранных дел.
Заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета назначен специальным представителем Беларуси по вопросам реализации договора с Россией о гарантиях безопасности в рамках «союзного государства», сообщила пресс-служба Лукашенко 15 июля.
Секрета назначен спецпредставителем Беларуси по реализации договора о гарантиях безопасности в «союзном государстве» указом Лукашенко № 276 от 15 июля.
«В документе определены основные задачи специального представителя и закреплена обязанность государственных органов и иных организаций оказывать ему содействие», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, договор о гарантиях безопасности в рамках «союзного государства» был подписан Лукашенко и президентом РФ Владимиром Путиным в Минске 6 декабря 2024 года.
По соглашению стороны обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами, предпринимать соответствующие действия в политической, военной и других сферах в случаях посягательств на безопасность любой из сторон и «cоюзного государства» в целом.
По словам Путина, для защиты предполагается задействование всех сил, в том числе ядерного оружия, которое РФ, по официальным заявлениям, разместила в нашей стране.
В марте 2025-го госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович отмечал, что Минск и Москва в скором времени введут институт спецпредставителей по контролю за реализацией упомянутого договора.
Эти чиновники из МИДов двух стран «будут отслеживать реализацию положений этого договора, вырабатывать какие-то предложения в случае необходимости».