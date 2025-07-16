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Джонсон: Прекрасно, что Трамп усиливает давление на Путина

  • 16.07.2025, 1:04
Джонсон: Прекрасно, что Трамп усиливает давление на Путина

Но зачем ждать?

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал давление президента США Дональда Трампа, которое он оказывает на Россию. Свой пост на эту тему он написал в соцсети Х 15 июля.

По его словам, давление на президента РФ Владимира Путина радостно видеть. Также он приветствовал решение президента США о поставках ЗРК Patriot и другого военного оборудования в Украину.

При этом он выразил непонимание того, почему Соединенные Штаты до сих пор не ввели санкции против Москвы.

«Прекрасно, что вторичные санкции могут быть введены через 50 дней. Но зачем ждать? Путин ежедневно убивает невинных людей. Давайте покончим с этим. По всему миру есть страны, которые покупают нефть и газ Путина и способствуют его мерзкой войне. Давайте сейчас наложим санкции на тех, кто потакает Путину», – призвал он.

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