Каллас призвала США «разделить бремя» схемы Трампа по продаже оружия Украине 16.07.2025, 4:08

По ее словам, Вашингтон должен взять на себя часть финансовой нагрузки.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас призвала Соединенные Штаты «разделить бремя» в вопросе военной поддержки Украины, комментируя инициативу президента Дональда Трампа о продаже вооружения через НАТО.

Об этом она заявила во вторник, 15 июля, во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам, пишет Европейская правда.

По словам Каллас, Европейский Союз положительно оценивает намерение США реализовывать поставки оружия Украине через механизмы НАТО, однако, она считает, что Соединенные Штаты также должны брать на себя часть финансовой нагрузки в реализации этого плана.

Во время общения с журналистами Каллас отметила, что если Европа финансирует закупку оружия, то это и является проявлением ее поддержки Украины, и она подчеркнула, что европейские страны делают все возможное, чтобы помочь Киеву.

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