ГУР парализовало работу одного из крупнейших производителей дронов в РФ 16.07.2025, 6:00

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Киберспециалисты Главного управления разведки атаковали российскую компанию «Гаскар Интеграция». Она является одним из крупнейших поставщиков дронов для российской армии.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в украинской разведке.

По информации собеседников, в результате кибератаки специалисты получили доступ к более чем 47 терабайтам технической информации о производстве российских беспилотников. Такую информацию, включая 10 терабайт резервных копий, уничтожили.

Кибератака привела к следующим последствиям:

предприятие осталось доступа к интернету;

не работают производственные и бухгалтерские программы;

парализована работа центра разработок компании «Гаскар»;

на заводе по производству дронов заблокированы все двери, и сотрудники вынуждены покидать здание через аварийные выходы.

Также киберспециалистам ГУР удалось похитить конфиденциальные анкеты работников предприятия и, что особенно важно, полную техническую документацию на производство беспилотников. Ее передали специалистам Сил обороны Украины.

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