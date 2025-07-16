Трамп подтвердил отгрузку Patriot союзникам за счет НАТО 1 16.07.2025, 7:31

Это значит, что вскоре их получит Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам, а это значит, что вскоре их получит Украина.

Об этом сообщает Reuters.

На авиабазе Эндрюс Дональд Трамп 15 июля имел возможность пообщаться с журналистами. Так, отвечая на вопрос о поставках оружия союзникам, президент США заявил, что первые системы противовоздушной обороны Patriot уже отправились к европейским союзникам.

«Они поступают из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату», - сказал Трамп.

При этом, по словам Дональда Трампа, Соединенные Штаты не будут нести никаких финансовых потерь, потому что все расходы на себя взяли НАТО и Евросоюз.

«НАТО собирается заплатить нам за все. В некоторых случаях нам будут возвращать деньги непосредственно страны Европейского Союза. Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме. Так что нам не придется больше инвестировать», - сказал он.

Трамп уточнил, что некоторое вооружение поставляется из Германии, которая впоследствии должна пополнить свои запасы.

Вместе с тем, во время выступления на авиабазе Эндрюс Трамп подчеркнул, что Америка не будет вмешиваться непосредственно в боевые действия на Украине. Президент добавил, что благодаря этому «удается еженедельно спасать тысячи жизней» - речь идет о солдатах обеих сторон конфликта.

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