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Путину на примере аятолл объяснили, что будет через 50 дней

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  • 16.07.2025, 7:39
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Путину на примере аятолл объяснили, что будет через 50 дней

Для России последствия ультиматума Трампа могут быть катастрофическими.

Сенатор США Линдси Грэм отреагировал на ультиматум Дональда Трампа относительно войны в Украине и предостерег Путина от ошибки, напомнив, как в свое время жестко наказали Иран за непослушание США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение республиканца Линдси Грэма на его странице в соцсети Х.

Американский сенатор Линдси Грэм предостерег, что Россию и ее партнеров могут ждать серьезные последствия, если президент России Владимир Путин не согласится остановить боевые действия в течение следующих 50 дней.

Сенатор также посоветовал Путину вспомнить, что произошло с Ираном, когда Тегеран отказался выполнять требования США.

«Если Путин и другие задаются вопросом, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им обратиться к аятоллам. Если бы я был страной, которая покупает дешевую российскую нефть, поддерживая военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово», - заявил сенатор, особо акцентируя, что Россия рискует оказаться под беспрецедентным экономическим давлением.

Таким образом, Линдси Грэм прямо заявил, что для России последствия могут оказаться значительными - даже без прямого военного удара, а в виде жестких экономических санкций и повышенных пошлин.

Речь идет о заявлении Трампа, который пообещал ввести до 100% пошлины против стран, покупающих дешевую российскую нефть, если боевые действия в Украине не прекратятся в течение 50 дней.

По словам Грэма, этот сценарий очень напоминает ситуацию с Ираном, когда после срыва ядерной сделки администрация США нанесла серьезный экономический удар, обернувшийся для страны кризисом.

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