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Какая республика «отвалится» первой: появился сценарий распада РФ

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  • 16.07.2025, 7:47
  • 6,126
Какая республика «отвалится» первой: появился сценарий распада РФ

Процесс могут «подтолкнуть».

Венный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан ответил на вопрос о том, что способно вывести россиян на улицы.

«Россиян ничто не выведет на улицы. И бунтов не будет в российской армии, она просто не способна на них», - подчеркнул он в интервью «Главреду».

Эксперт высказал уверенность в том, что в путинской России не может быть всеобщего протеста.

«Во-первых, РФ соткана из десятков народностей и народов. И если где-то гибнут русские, но при этом якуты, башкиры или татары не имеют отношения к войне, им все равно, пускай себе гибнут. Ведь если на линии боевого соприкосновения пережгут всех русских, татары, якуты и прочие только руки будут потирать», - считает он.

Аналитик считает, что российский народ поддерживает политику диктатора Владимира Путина, направленную на расширение империи.

«В-третьих, внутренний протест против войны на данный момент в России полностью исключен еще и потому, что эта война может привести к созданию независимых республик, как это было при распаде Советского Союза после войны в Афганистане», - отметил он.

По его убеждению, процесс распада ждет и Россию, но его нужно только «подтолкнуть».

«И большинство федеративного народа за то, чтобы война в Украине привела к развалу российской империи. Естественно, ведь гибнут русские, российская империя разваливается – и Татарстан получает независимость. Это меркантильный интерес в чистом виде. Единственный механизм, позволяющий развалить Россию – не дать возможности Москве получать нефтедоллары, чтобы через них содержать республики. Как только прекратится поток инвестиций из Москвы в республики, республики сразу уйдут в свободное плавание. Для них тогда не будет смысла ориентироваться на Москву», - добавил Свитан.

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