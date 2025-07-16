В Финляндии заработал запрет на покупку недвижимости для белорусов

В Финляндии заработал запрет на покупку недвижимости для белорусов1
- 16.07.2025, 7:51
Закон вступил в силу.
Запрет на сделки с недвижимостью для граждан Беларуси и России вступил в силу 15 июля 2025 года, сообщил в соцсети Х министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
Чиновник подчеркнул, что «это важная реформа, которую слишком долго откладывали». По мнению Антти Хяккянена ограничения нужно было ввести еще «до вторжения России в Украину».
«Я очень рад, что этот закон наконец-то принят и вступил в силу. Он направлен на укрепление безопасности Финляндии», — написал глава Минобороны Финляндии.
Напомним, Финский парламент в апреле принял закон, который позволяет оборонному ведомству блокировать сделки с недвижимостью для лиц или организаций, чье государство развязало агрессивную войну или может представлять угрозу безопасности Финляндии.