WP: Недовольство российской элиты Путиным растет 2 16.07.2025, 7:56

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Ультиматум Трампа возымел действие.

В России становится все больше тех, кто возмущен политикой Путина, который мог бы уже давно остановить войну в Украине, но до сих пор этого не сделал. Часть российской элиты всерьез восприняла новый ультиматум Трампа, а также готовность США начать новые поставки оружия Украине. Они уверены, что Путин, на деле, может переоценивать свои возможности.

Сотрудница Центра Карнеги Россия — Евразия Татьяна Становая заявила, что число недовольных в России продолжает расти, сообщает The Washington Post.

Некоторые кремлевские чиновники считают, что был момент, когда Путин мог сесть за стол переговоров и остановить войну, однако он этого не сделал из-за упрямства и иррациональности.

Многие в России были уверены, что Путин и Трамп сумеют договориться, но на деле ничего не получилось. Российская финансовая элита обеспокоена будущим состоянием экономики, которая уже сильно страдает от санкций и расходов на войну.

Один из российских чиновников заявил, что Путин хочет довести начатое до «победного конца». И это несмотря на то, что экономисты и предприниматели призывают его к осторожности.

В Кремле уверены в своей победе, так как Россию поддерживают КНДР и КНР. При этом на прошлой неделе «Левада-Центр» провел социологический опрос среди россиян. Он показал, что уже 64% выступают за мирные переговоры между Россией и Украиной.

Однако Путин и его окружение, похоже, не осознают, что недовольство в стране растет. Сейчас для Кремля важно, сколько еще территории в Украине удастся захватить.

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