В мире миллиардеров произошли неожиданные ротации 16.07.2025, 8:30

Кто обошел Цукерберга и «дышит в спину» Маску?

Бум искусственного интеллекта поднял основателя Oracle до второго места среди самых богатых людей планеты. Ларри Эллисон перегнал Цукерберга, и останавливаться не планирует.

Об этом сообщает Bloomberg.

Пока все наблюдали за Маском и битвой техногигантов, Oracle тайком совершила прорыв. Так что теперь основатель Oracle Ларри Эллисон стал вторым самым богатым человеком на планете, опередив Марка Цукерберга.

Так, по данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Эллисон достигло 251,2 миллиарда долларов - и все это благодаря стремительному взлету акций Oracle, которые почти утроились с момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года.

Что произошло

За последние три месяца стоимость акций Oracle выросла более чем на 90%, благодаря серии крупных сделок в области облачных технологий.

Клиентами компании стали такие гиганты, как OpenAI и SoftBank, а также правительственные агентства США. В последние дни акции Oracle дополнительно выросли на 5,7%, когда США смягчили ограничения на экспорт чипов в Китай - новость, которая положительно повлияла и на производителей чипов, в частности Nvidia и AMD.

Что стоит за богатством Эллисона

Более 80% состояния Эллисона - это акции и опционы Oracle.

Ему 80 лет, и теперь он активно переосмысливает, куда направлять свои деньги.

Недавно он объявил, что переформатирует свое участие в Giving Pledge (инициатива миллиардеров жертвовать большую часть своего богатства на благотворительность), чтобы сосредоточиться на Ellison Institute of Technology - технологическом институте, связанном с Оксфордом, который работает над инновациями в здравоохранении, энергетике, агротехнологиях и ИИ.

Последний рейтинг миллиардеров

Илон Маск остается на вершине рейтинга с $357,8 млрд.

Цукерберг теперь на третьей строчке.

Дженсен Хуанг (CEO Nvidia) только что обошел Уоррена Баффета и вошел в топ-10 самых богатых.

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