Очередное безумие Лукашенко 16.07.2025, 8:33

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Это невозможно представить себе в развитой стране.

Лукашенко заявил, что в Беларуси никто не пытался отрегулировать цены. Власти якобы просто пытались установить так называемую «цену справедливости». А «шалости» с ценообразованием якобы начало новое правительство.

Опустим тот факт, что правительство в полном составе назначал и утверждал сам Лукашенко, и что прежний Совмин несколько лет выполнял его же распоряжение по жесткому ценовому контролю и «недопущению роста». Если переводить на человеческий язык, главное в посыле главы режима — что чехарда с поиском «справедливой цены», существующей отдельно от законов экономики в голове правителя, продолжится.

— Когда сменилось правительство, то премьер-министр Турчин как раз сделал заход: может быть, будем теперь чуть более про экономику и стоит отменить или хотя бы пересмотреть контроль цены? — напоминает экономист Лев Львовский в эфире «Еврорадио».

— А Лукашенко как раз дал ему отпор, сказав, мол, Турчин не понимает, что такое социально значимые товары. Думает, что и картошка, и мороженое, и говядина, и автомобиль — все социально значимое.

Поэтому — будут контролировать. И, как мы видим, никто ничему не учится.

Это безумие: в 2025 году иметь дефицит какой-то еды.

Это невозможно себе представить в нормальной, развитой стране. Но <в Беларуси> умудрились добиться дефицита овощей.

А пока правитель ищет, на кого бы переложить вину за рост цен, многие белорусские предприятия банкротятся, не сумев выплыть из-под гнета госрегулирования и растущих убытков.

Все хорошо лишь у тех производств, которые работают на российский ВПК — но таких, по словам Льва Львовского, в белорусской экономике не так уж много — «что-нибудь около 1% ВВП». У всех остальных — проблемы.

— Самые большие у ритейлеров, у них повышается стоимость, по которой они закупают товары, а продавать должны по регулируемой, а теперь еще и штрафы грозят — им некуда деться, они банкротятся, — объясняет экономист.

— У производителей еды положение чуть лучше, но тоже тяжелое, им невозможно диверсифицироваться.

Вот производишь ты свинину — а все, что с этим связано, регулируется. И у тебя цена корма растет, цена лекарств растет, цена труда растет (надо платить больше, чтобы люди не разбежались), а все, что ты производишь — будь добр, по государственной цене продавай.

На 0,3% можешь цену повышать, больше не можешь. Когда все свиньи умрут в районе, тогда в министерстве торговли кто-то почешется и скажет: ладно, на месяц мы вам разрешаем поднимать цену.

— Единственное спасение для производителей еды — когда им разрешают что-то продавать в Россию и за счет этого получать нормальные деньги, которыми компенсируют проблемы внутри страны.

Проблемы, связанные с действием санкций, также никуда не исчезли, а на горизонте уже новый 18-й пакет от Евросоюза. Как это отразится на беларуской экономике?

— Разные источники рассказывают разные подробности, — говорит эксперт. — Есть мнение, что в этом пакете отрежут вообще все белорусские финансовые институты от Запада. Если это так — я бы сказал, что это плохое решение.

Все, кому надо обходить санкции, большие государственные заводы — они уже наладили себе все цепочки.

Отрезание белорусских банков — от этого станет хуже только простым людям и совсем малому бизнесу.

Например, если человек продал свою квартиру и не может вывести эти 80 тысяч евро никуда в Европу, а малый бизнес, который продал что-то неподсанкционное, не может получить деньги.

Есть, правда, мнение, что это мы не так прочли и что на самом деле речь идет о банках, уже отрезанных от SWIFT, мол, им закроют вообще все финансовые переводы. Если дела <обстоят> так, тогда это небольшое изменение и никакого серьезного эффекта от него не будет.

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