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ВСУ повредили российский военный корабль в Севастополе

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  • 16.07.2025, 8:50
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ВСУ повредили российский военный корабль в Севастополе

На момент удара корабль находился на 13-м судоремонтном заводе.

Агенты «Атэш» обнаружили во временно оккупированном Крыму поврежденный обстрелом российский военный корабль.

Об этом сообщает Telegram «Атеш».

«На этот раз мы провели наблюдение в районе Килен-бухты в Севастополе, где был обнаружен корабль с явными следами повреждений после ракетного удара Сил обороны Украины», - отметили в «Атеш».

Сообщается, что на верхней палубе судна заметны разрушения, которые россияне пытаются скрыть с помощью сетки. Корабль сопровождается буксирными катерами, с борта ведется откачка воды, что может свидетельствовать о затоплении внутренних отсеков и серьезных повреждениях корпуса.

По данным «Атеш», на момент удара корабль находился на 13-м судоремонтном заводе. Интересно, что бортовой номер закрашен также с целью скрыть и затруднить распознание поврежденного корабля.

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