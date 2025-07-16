В бункере это воспримут как тяжелое поражение 1 16.07.2025, 8:54

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Что может привести к слому путинского режима?

За 50 дней, которые Дональд Трамп дал Владимиру Путину на заключение мирного соглашения, в России может обостриться ситуация.

Дональд Трамп выразил недовольство действиями России и дал Владимиру Путину 50 дней на заключение мирного соглашения. Перспективы у российского диктатора довольно ожидаемые.

Такое мнение высказал «24 Каналу» публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский, отметив, что за эти 50 дней в самой России может существенно обостриться ситуация по определенным причинам.

Что может произойти с режимом Путина за 50 дней?

Публицист заметил, что через 50 дней заканчивается летний период. Уже можно сделать осторожный прогноз, что летнее наступление россиян не закончится успехом. Тогда разговор с Путиным будет совсем иной.

Касается это также и внутриполитической ситуации в России. Ведь, заметил он, уже сейчас раздаются панические крики, а после вероятного провала летнего наступления все только усилится.

По его словам, основную угрозу для Путина составляют не какие-то носители либеральных ценностей, а бывшие его горячие сторонники вроде z-военкоров. Вероятно, он получит второго Евгения Пригожина из этой среды.

К слову, в июне 2023 года ЧВК «Вагнера» во главе с Евгением Пригожиным совершила мятеж. Однако бунт свернулся за сутки, остановившись в 200 километрах от Москвы. Через 2 месяца в Тверской области России разбился самолет. Все, кто был на борту, в том числе и Пригожин, погибли.

Поэтому, по его мнению, перспективы у российского диктатора довольно определенные. Целью этих 50 дней и ближайших 2 – 3 месяцев в целом является срыв летнего наступления России.

«В самом бункере в Москве это будет восприниматься как тяжелое политическое и стратегическое поражение», – заявил Пионтковский.

Он добавил, что безоговорочное поражение России в летнем наступлении может привести к слому путинского режима. Если это еще и будет сопровождаться уничтожением режима аятолл в Иране руками израильской армии, то такого двойного удара политическая система Путина просто не выдержит.

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