«Несправедливо»: замглавы Беллегпрома занервничала из-за секонд-хендов

«Несправедливо»: замглавы Беллегпрома занервничала из-за секонд-хендов3
- 16.07.2025, 9:01
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Боится, что у госпредприятия «отберут нишу».
Как магазины бывшей в употреблении одежды вредят отечественным производителям, рассказала в эфире телеканала ОНТ заместитель председателя концерна «Беллегпром» Наталия Мороз.
Спикер отметила, что любой игрок на рынке легпрома «пытается свою нишу отобрать», и подчеркнула, что секонд-хенды «нам не конкуренты».
— Что они делают плохо, так это то, что под видом секонд-хенда в страну ввозятся новые вещи. Вот это несправедливо, снижает конкурентоспособность нашей продукции. Почему они ввозят новые вещи, потому что не уплачивают таможенные пошлины — она на секонд-хенд низкая. Более того, мы помогали нашим органам проводить определенные проверки, когда оказывалось, что в фуре с заявленным секонд-хендом было 80% новой одежды — несправедливо, — пожаловалась Наталия Мороз.