«Нигде такой глупости не было» 16.07.2025, 9:04

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Запретить брать отпуск в отдельные даты — это законно?

Читательница «Онлайнера» Елена говорит, что столкнулась с неприятной ситуацией на работе: отпуск разрешают брать не с любого дня, а только в определенные периоды, хотя у работников могут быть свои планы. Вместе с юристом объясняем, кто прав и про какие нюансы надо знать всем, кто собирается в отпуск.

Елена работает в бюджетной организации и говорит, что у них уход в отпуск привязан к дням выплат аванса и зарплаты, которые происходят 5-го и 19-го числа соответственно.

— То есть ты не можешь брать отпуск за пару дней до и пару дней после этих выплат и в эти дни, соответственно, тоже. Я в этом году хотела бы пойти в отпуск с 19 августа, как раз после выходных, но считается, что идти надо с 22 августа, это самая ближайшая дата.

На мои вопросы, где вообще установлены такие требования, насколько они правомерны, юрист отвечает, что это есть в законодательстве.

Лично я ни от коллег из других областей, ни от работников других организаций ничего подобного не слышала, перечитала Трудовой кодекс касаемо отпусков, да и сама до этого работала на других работах — нигде подобной дури не было. Кроме как что это для удобства бухгалтерии, я объяснений не вижу.

У меня трое несовершеннолетних детей — 15 лет и двое по 14. Старший поступает, скорее всего, в другой город, тут в августе и сборы в школу — в общем, много забот. Мне очень удобно идти 19 августа — почему я должна подстраиваться под организацию в этом вопросе?

В какие даты можно идти в отпуск?

Первое, что важно знать, — это что отпуск можно взять в любое время рабочего года, которое работник согласовал с нанимателем, объясняет юрист по трудовому и бизнес-праву Светлана Семенихина.

Отпуск может начинаться с любого числа — в этом закон работника не ограничивает.

В статье 168 Трудового кодекса тоже написано, что конкретная дата начала отпуска определяется по договоренности между работником и нанимателем.

— При этом наниматель, согласовывая даты, учитывает, не идет ли одновременно в отпуск коллега этого работника, иначе может сложиться ситуация, что в отделе некому работать.

Наниматель также может учесть специфику работы: например, в определенные даты нужно участвовать в выставке или у бухгалтеров начался отчетный период. Если работу, которую выполняет сотрудник, поручить некому (например, в организации только один бухгалтер), то его могут попросить перенести даты отпуска.

Есть два варианта, как определять дату начала отпуска. Первый — в организации составляется график отпусков, и сотрудники уже в январе знают как минимум месяц, когда будут отдыхать. Если сотрудник готов назвать даже конкретные даты отпуска, то указываются даты.

— То есть в графике можно зафиксировать, в каком месяце работник хочет пойти в отпуск, или конкретные даты. Обычно указывают месяц, потому что немногие в начале года смогут назвать точные даты своего отдыха.

При этом есть работники, которым отпуск обязаны давать в удобное для них время, в том числе летом (статья 168 Трудового кодекса): например, матерям, у которых двое и более детей в возрасте до 14 лет, несовершеннолетним, донорам крови и так далее.

Второй вариант — сотрудник может попросить, чтобы его отпустили отдохнуть не по графику.

— Согласно требованиям законодательства, график отпусков в организации должен быть в любом случае, но бывает такое, что, например, человек запланировал отпуск на сентябрь, а потом у него появилась возможность поехать на отдых по горячей путевке в июле.

Тогда он пишет заявление нанимателю, и, если тот согласен, работнику дадут отпуск не по графику. Это возможно, если отсутствие сотрудника не помешает деятельности компании.

Резюмируем:

Если даты отпуска прописаны в графике, то работника обязаны отпустить отдыхать.

Если сотрудник хочет пойти в отпуск вне графика, то нужно разрешение нанимателя.

Что насчет отпускных?

Если сотрудник идет в отпуск по графику, то отпускные ему должны выплатить не позднее чем за два дня до начала отдыха. Например, если сотрудник идет в отпуск с четверга, значит, уже в понедельник ему должны прийти деньги на карту.

Другой вариант — когда сотрудник попросил пойти в отпуск не по графику. Тогда отпускные ему должны выплатить не позднее двух дней со дня начала отпуска (работник должен написать соответствующее заявление и дать согласие).

— Раньше на практике часто складывалась такая ситуация: сотрудник мог попросить отпуск буквально с завтрашнего дня. Даже если наниматель был не против, все упиралось в правило выплаты отпускных не позднее чем за два дня от начала отпуска.

Складывалась не совсем удобная ситуация, и если надо было срочно уйти в отпуск, то приходилось брать сначала два дня за свой счет, чтобы не нарушить сроки выплаты отпускных. Теперь правила немного упростили.

А если только устроился на работу?

Если сотрудник только пришел в компанию и не отработал полгода, то он не может уйти в отпуск.

Исключение есть только для отдельных категорий сотрудников: совместители, женщины, которые собираются в отпуск по беременности и родам, люди, которые пришли в организацию в порядке перевода. На них правило отработки обязательных шести месяцев перед отпуском не распространяется.

Так запрещать отпуск с определенной даты нельзя?

— Если подытожить сложившуюся в организации практику, то она незаконна. Привязка к 5-му и 19-му числам — это прихоть нанимателя. Возможно, у организации есть какая-то причина для этого, но работника, по сути, лишают права выбрать конкретные даты.

Однако нужно учитывать важный момент: зафиксированы ли в графике даты предстоящего отпуска.

Если работник еще раньше определился, что уйдет в отпуск с 11 августа, то наниматель не вправе ему отказать.

— Но если в организации нет графика, по сути, мы получаем ситуацию, когда сотрудники уходят в отпуска по заявлению, — тогда у нанимателя больше правовых рычагов, чтобы определять дату начала отдыха.

Поэтому я бы здесь акцентировала внимание на следующем: сотрудник однозначно вправе рассчитывать на начало отдыха с определенной даты, если это зафиксировано в графике отпусков. Если графика нет либо отпуск хотят использовать вне графика, то здесь уже окончательное слово будет за нанимателем.

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