Спецназовцы ГУР разгромили технику оккупантов в Сумской области
- 16.07.2025, 9:07
Видеофакт.
Спецназовцы ГУР громят оккупантов и их технику на Сумщине.
Об этом сообщает пресс-центр ГУР Минобороны Украины.
Как отмечается, фокус подразделений активных действий ГУР МО Украины на фронте в Сумской области традиционно сосредоточен на выявлении и уничтожении всего российского: оккупантов, их транспорта, вооружения и военной техники, беспилотников, пунктов управления и закрытых позиций.
«Грохочет земля, шкварчат московские крысы - работает спецура ГУР», - говорится в сообщении.
Ранее в ГУР показали, как наземный робот уничтожает оккупантов из пулемета на Сумщине.