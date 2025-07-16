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Спецназовцы ГУР разгромили технику оккупантов в Сумской области

  • 16.07.2025, 9:07
Спецназовцы ГУР разгромили технику оккупантов в Сумской области

Видеофакт.

Спецназовцы ГУР громят оккупантов и их технику на Сумщине.

Об этом сообщает пресс-центр ГУР Минобороны Украины.

Как отмечается, фокус подразделений активных действий ГУР МО Украины на фронте в Сумской области традиционно сосредоточен на выявлении и уничтожении всего российского: оккупантов, их транспорта, вооружения и военной техники, беспилотников, пунктов управления и закрытых позиций.

«Грохочет земля, шкварчат московские крысы - работает спецура ГУР», - говорится в сообщении.

Ранее в ГУР показали, как наземный робот уничтожает оккупантов из пулемета на Сумщине.

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