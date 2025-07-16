Спецназовцы ГУР разгромили технику оккупантов в Сумской области 16.07.2025, 9:07

Видеофакт.

Спецназовцы ГУР громят оккупантов и их технику на Сумщине.

Об этом сообщает пресс-центр ГУР Минобороны Украины.

Как отмечается, фокус подразделений активных действий ГУР МО Украины на фронте в Сумской области традиционно сосредоточен на выявлении и уничтожении всего российского: оккупантов, их транспорта, вооружения и военной техники, беспилотников, пунктов управления и закрытых позиций.

«Грохочет земля, шкварчат московские крысы - работает спецура ГУР», - говорится в сообщении.

Ранее в ГУР показали, как наземный робот уничтожает оккупантов из пулемета на Сумщине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com