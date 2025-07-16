Ученые выяснили, зачем шимпанзе вставляют траву в уши 2 16.07.2025, 9:13

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Впервые «модный тренд» исследователи зафиксировали в 2010 году.

В Замбии группа шимпанзе начала носить травинки, которые торчат из ушей и «задних частей тела».

Ученые выяснили, зачем приматы делают это, пишет IFLScience.

«Это показывает, что, как и люди, другие животные также копируют друг у друга, казалось бы, бессмысленные поступки. А это, в свою очередь, может дать представление об эволюционных корнях человеческой культуры», - рассказал исследователь из Утрехтского университета Эдвин ван Леувен.

В издании отметили, что обычно животные копируют друг друга для какой-то цели. Например, шимпанзе учатся друг у друга, как добывать пищу или выбирать инструменты. Тем не менее не все подражательное поведение полезно.

«Моду» на травинки в ушах шимпанзе исследователи впервые зафиксировали в 2010 году в заповеднике Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust в Замбии. Сперва их носила самка по имени Джули, но позже это переняли семь других шимпанзе.

Ученые в своем исследовании предположили, что травинки в ушах стали культурной традицией у шимпанзе, так как приматы продолжили делать это даже после смерти Джули. По их словам, такое поведение напоминает модные тенденции у людей.

Интересно то, что спустя 15 лет шимпанзе из другой группы в том же заповеднике подхватили эту моду. Ученые подчеркнули, что они не имели никакого контакта с первоначальной группой.

Пятеро из восьми шимпанзе в группе были замечены с травинками в ушах, а шестеро приматов даже вставляли их в «задние части тела». Как выяснилось, «законодателями» такой моды были не приматы.

Ван Леувен рассказал, что у шимпанзе, которые вставляли траву в уши, были одни и те же смотрители. Эти смотрители признались, что иногда вставляют в свои уши траву или спички, а приматы начали обращать на это внимание.

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