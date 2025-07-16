В Токмаке взорвался российский УАЗ с «интересными» пассажирами 16.07.2025, 9:39

В ГУР раскрыли подробности.

Утром 16 июля 2025 года на окраине временно оккупированного города Токмак Запорожской области прогремел взрыв - в воздух взлетел зеленый УАЗ 452.

Об этом сообщает пресс-центр ГУР Минобороны Украины.

Как отмечается, внутри «буханки» находилось двое российских оккупантов - членов экипажа аэроразведки, которые специализировались на использовании БПЛА «Скат 350М».

«Этот вражеский беспилотник захватчики использовали для выявления позиций Сил безопасности и обороны Украины в Запорожской области и корректировки артиллерийского огня.

Оба российских оператора вместе с БПЛА «Скат 350М», который они перевозили в «буханке», уничтожены», - говорится в сообщении.

ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

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