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В Токмаке взорвался российский УАЗ с «интересными» пассажирами

  • 16.07.2025, 9:39
В Токмаке взорвался российский УАЗ с «интересными» пассажирами

В ГУР раскрыли подробности.

Утром 16 июля 2025 года на окраине временно оккупированного города Токмак Запорожской области прогремел взрыв - в воздух взлетел зеленый УАЗ 452.

Об этом сообщает пресс-центр ГУР Минобороны Украины.

Как отмечается, внутри «буханки» находилось двое российских оккупантов - членов экипажа аэроразведки, которые специализировались на использовании БПЛА «Скат 350М».

«Этот вражеский беспилотник захватчики использовали для выявления позиций Сил безопасности и обороны Украины в Запорожской области и корректировки артиллерийского огня.

Оба российских оператора вместе с БПЛА «Скат 350М», который они перевозили в «буханке», уничтожены», - говорится в сообщении.

ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

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