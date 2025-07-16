В Токмаке взорвался российский УАЗ с «интересными» пассажирами
- 16.07.2025, 9:39
В ГУР раскрыли подробности.
Утром 16 июля 2025 года на окраине временно оккупированного города Токмак Запорожской области прогремел взрыв - в воздух взлетел зеленый УАЗ 452.
Об этом сообщает пресс-центр ГУР Минобороны Украины.
Как отмечается, внутри «буханки» находилось двое российских оккупантов - членов экипажа аэроразведки, которые специализировались на использовании БПЛА «Скат 350М».
«Этот вражеский беспилотник захватчики использовали для выявления позиций Сил безопасности и обороны Украины в Запорожской области и корректировки артиллерийского огня.
Оба российских оператора вместе с БПЛА «Скат 350М», который они перевозили в «буханке», уничтожены», - говорится в сообщении.
ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.