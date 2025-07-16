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В Минске — наплыв фальшивых долларов

  • 16.07.2025, 9:44
  • 1,408
В Минске — наплыв фальшивых долларов

Что происходит?

В Минске сотрудники милиции задержали мужчину, подозреваемого в распространении фальшивых долларов. Поводом для начала расследования стали обращения нескольких банков о выявлении поддельных купюр при валютно-обменных операциях, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники задержали двух мужчин — 43-летнего минчанина и 22-летнего иностранного студента — при попытке обмена поддельных стодолларовых купюр. По их словам, деньги они получили от неизвестного покупателя, которому продали свои мобильные телефоны через онлайн-платформу.

В ходе дальнейшего расследования был установлен и задержан 35-летний ранее судимый житель Минска. По данным милиции, он закупал фальшивую валюту в соседней стране, после чего через интернет находил частные объявления о продаже смартфонов. С помощью курьеров он передавал продавцам поддельные деньги, забирая гаджеты, которые затем сбывал по заниженной цене на рынках.

Сотрудники милиции изъяли у мужчины 15 поддельных купюр номиналом 100 долларов. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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