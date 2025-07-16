В Минске из-за сильного ливня «утонули» четыре района 16.07.2025, 9:58

Фото: МЧС

С последствиями «сражались» более 300 спасателей и ремонтников.

В ликвидации последствий сильного ливня, обрушившегося на Минск 15 июля, участвовали более 300 спасателей и других специалистов, было задействовано 158 единиц техники. Об этом сообщили в МЧС.

Из-за сильного дождя в столице было зафиксировано 17 участков подтоплений проезжих частей: Ленинский район — 5, Заводской район — 4, Октябрьский район — 3, Партизанский район — 5. Также из-за подтоплений на этих участках остановилось движение общественного транспорта.

Помощь населению и организациям города спасатели оказывали в 13 случаях. Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий ливня были задействованы 158 единиц техники и 310 человек, из них: МЧС — 14 единиц техники, 69 человек, ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» — 90 единиц техники, 164 человека, УП «Ремавтодор» — 54 единицы техники, 77 человек.

Ранее синоптики предупреждали, что грозы пройдут по стране и в среду, 16 июля. При грозах местами прогнозируются сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Порывы будут достигать 15−20 м/с.

Напомним, 15 июля на Минск обрушился сильный дождь с грозой. Он подтопил улицы, остановил движение, отключил светофоры, вызвал перебои в работе общественного транспорта и собрал десятибалльные пробки.

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