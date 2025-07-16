«Путин очень хочет этого избежать» 16.07.2025, 10:03

Глава Кремля допустил серьезную ошибку.

Владимир Путин допустил серьезную ошибку, разозлив Дональда Трампа. Готов ли Кремль пойти на какие-то уступки, зависит от 2-х главных факторов.

Об этом «24 Каналу» сказал российский политтехнолог Аббас Галлямов, заметив, что Путин опасается определенных возможных последствий.

Какие 2 фактора повлияют на решение Путина?

Галлямов отметил, что многое зависит от результата визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Северную Корею, в частности от того, предоставит ли Пхеньян свои войска. Если еще остается какая-либо надежда на прорыв, то Путин будет вести себя жестче.

Если же, по его словам, диктатор понял, что генералы его в очередной раз обманули, обещая прорыв, тогда надо уже завершать. А свою неспособность прорвать фронт можно выдать за уступку Трампу.

К тому же, заметил он, есть еще один фактор, который может повлиять на решение Путина. В общем наступлением сейчас командуют генералы Михаил Теплинский и Андрей Мордвичев, которые являются «ястребами».

«Если поступит команда остановиться, а они готовы наступать, то Путин создаст то, чего очень сильно хочет избежать – появление каких-то новых «пригожиных», которые его не уважают как слабака»,

– заявил Галлямов.

То есть, добавил политтехнолог, для Путина очень важно, чтобы у этих генералов не возникло ощущение, что глава Кремля остановил их, хоть они могли еще что-то сделать на фронте.

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