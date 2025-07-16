«Американцы могут ударить через Украину» 4 16.07.2025, 10:22

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Как Киев может воспользоваться ультиматумом Трампа?

Этот вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политологу, главе Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиру Фесенко:

— Срок в 50 дней — это стиль Трампа. Это то, что называется «управляемая эскалация». Все верно, он же точно так же действует в тарифной политике. Он сейчас рассылает «письма счастья» и говорит, что будут тарифы 25-30% у разных стран, но с 1 августа. А до 1 августа у вас еще есть время договориться. И точно также с Китаем, он давал еще раньше два-три месяца на переговоры. Поэтому это в его стиле. Когда он оказывал давление на Иран, то давал ему 60 дней.

Многие смеялись, но что в итоге произошло? Точечный удар по Ирану. По России вряд ли Трамп будет наносить удары, но разговоры о дальнобойных ракетах, и вот эта информация, которая появилась о том, что Трамп, якобы, спрашивал у Зеленского, готов ли тот ударить по Москве, я вам скажу, это не случайно.

Это тоже форма давления. Сами американцы бить не будут, но могут ударить через Украину. Тут есть свои риски, конечно. Это очень деликатная тема, но 50 дней — это в стиле Трампа. Дать срок, но если не будет действий, тогда могут ведь более жесткие решения.

Другое дело, что с высокой вероятностью, конечно, Россия не будет выполнять этот ультиматум, чтобы не показывать слабость. Если методы давления, особенно экономические, будут достаточно серьезные, если удастся стабилизировать военную ситуацию и удары по российской территории будут значимыми, не исключаю, что к концу года могут начаться реальные переговоры. Но в ближайшие месяцы мы увидим эскалацию военных действий.

Трамп показывает: раз Путин хочет войны, значит мы будем помогать Украине воевать. Это логично, и для Украины это очень важно. Чем бы не были вызваны действия Трампа, то, что он пошел на них, это, конечно же, соответствует украинским интересам.

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