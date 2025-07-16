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Лукашисты показали «нанотехнологию» в белорусском коровнике

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  • 16.07.2025, 10:32
  • 3,494
Лукашисты показали «нанотехнологию» в белорусском коровнике

Странное видео.

В официальном ТГ-канале Брестского облисполкома поделились видео с роботом, который без участия людей подталкивает корм коровам на только что открытой ферме. Его там назвали «примером нанотехнологий», пишет «Телеграф».

«После торжественного открытия мы осмотрели новую ферму и ее современное оснащение. Делимся с вами, как нанотехнологии интегрируются в сельское хозяйство!» — сообщили в облисполкоме, опубликовал видео робота.

Работает этот «нано»-робот на новой молочно-товарной ферме «Мачулище» ОАО «Макарово-Агро».

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