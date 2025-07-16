Лукашисты показали «нанотехнологию» в белорусском коровнике

Лукашисты показали «нанотехнологию» в белорусском коровнике8
- 16.07.2025, 10:32
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Странное видео.
В официальном ТГ-канале Брестского облисполкома поделились видео с роботом, который без участия людей подталкивает корм коровам на только что открытой ферме. Его там назвали «примером нанотехнологий», пишет «Телеграф».
«После торжественного открытия мы осмотрели новую ферму и ее современное оснащение. Делимся с вами, как нанотехнологии интегрируются в сельское хозяйство!» — сообщили в облисполкоме, опубликовал видео робота.
Работает этот «нано»-робот на новой молочно-товарной ферме «Мачулище» ОАО «Макарово-Агро».
Брестский облисполком показал "нанотехнологию" в белорусских коровниках pic.twitter.com/F1KpBssB5D— Telegraf.news (@news_telegraf) July 16, 2025