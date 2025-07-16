Белгидромет назвал время и место сильных ливней со шквалами
- 16.07.2025, 10:39
- 2,610
Какая погода ждет белорусов.
Белгидромет предупредил белорусов о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются в среду, 16 июля, по всей Беларуси. Синоптики назвали промежуток времени и место, где в течение дня сегодня можно столкнуться с серьёзной грозой — с сильными ливнями и шквалистым усилением ветра с порывами до 15-20 м/с, пишет telegraf.news.
Согласно утреннему прогнозу Белгидромета, грозы будут преследовать белорусов сегодня в течение всего дня и прогремят во всех уголках Беларуси. При грозах местами ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра, из-за чего в четырёх областях страны — на Минщине, Витебщине, Гродненщине и Брестчине — объявили оранжевый уровень опасности. Гомельская и Могилёвская области, согласно оперативному прогнозу, до конца дня останутся в жёлтой зоне опасности.
Непогода в столице обострится, согласно расчётам синоптиков, ближе к обеду: усиление грозой активности в Минске ожидается в период с 13:00 до 19:00. В это время здесь ожидается гроза, при грозах сильные ливни и шквалистый ветер с порывами ветра 15-20 м/с.
Авторы Telegram-канала о погоде @nadvorie, ссылаясь на данные Европейской инициативы-эксперимента по прогнозированию штормов Estofex, предупредил о высокой вероятности конвективных осадков (именно к ним относятся внезапные грозы, проливные дожди и град). В Беларуси, судя по прогнозу, их вероятность сегодня выше всего на юго-западе — в Брестской, Гродненской и частично в Гомельской областях.
Прогноз от Белгидромета на 16-18 июля
Судя по краткосрочному прогнозу Белгидромета, дожди с грозами по всей стране не прекратятся как минимум до конца рабочей недели:
Среда, 16 июля:
Осадки:
Ночью: местами дожди и грозы, в отдельных районах туман.
Днем: по всей стране дожди с грозами, местами сильные ливни.
Ветер: Умеренный западный, при грозах – порывистый, днем местами сильный.
Температура:
Ночью: +12..+18°C,
Днем: +20°C (запад) до +29°C (юго-восток).
Четверг, 17 июля:
Осадки:
Ночью: местами дожди.
Днем: по всей стране дожди, местами сильные; возможны грозы.
Ветер: Умеренный, при грозах – порывистый, днем местами сильный.
Температура:
Ночью: +11..+17°C,
Днем: +18°C (запад) до +26°C (юго-восток).
Пятница, 18 июля:
Осадки: Дожди на большей части территории (ночью – во многих районах, днем – сильные местами). Местами грозы, возможен град.
Ветер: Умеренный, при грозах – порывистый, местами сильный.
Температура:
Ночью: +11..+17°C,
Днем: +17°C (запад) до +26°C (юго-восток).