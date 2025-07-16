Автобусов МАЗ продается в России все меньше 2 16.07.2025, 10:49

Обвал на 55%.

За полгода МАЗ сумел продать в России всего 132 автобуса. Это – на 55% меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года, пишет «Белорусы и рынок».

При этом на фоне обвала российского автобусного рынка МАЗ сумел удержаться в топ-8 игроков.

По итогам полугодия в пятерке лидеров остаются: ПАЗ — 1985 ед. (–56%), Yutong — 542 ед. (–51%), ЛиАЗ — 378 ед. (–74%), НефАЗ — 246 ед. (–73%) и Higer — 193 ед. (–37%). Наибольший спад — у LOTOS и JAC (–97%). Единственный бренд с ростом — китайский Foton (+50%, 3 автобуса). Несмотря на спад продаж, доля китайских брендов за полугодие выросла с 18,2% до 21,4%.

За январь–июнь рынок новых автобусов сократился на 60%, составив всего 4181 проданную единицу. Ни один месяц не обошелся без двузначного падения. При этом иномарки потеряли 55% объёма (933 ед.), но немного нарастили долю рынка — с 20% до 22%. Российские производители снизились на 61%, реализовав 3248 автобусов, что соответствует доле в 78%.

Как отмечают авторы исследования из «Автостат Инфо», июнь и первое полугодие 2025 года стали для рынка новых автобусов в России худшими за последние годы.

Сегмент оказался в значительно более депрессивном состоянии по сравнению с другими категориями транспортных средств. Помимо высокой базы 2024 года, ситуацию усугубили сокращение федеральных программ обновления автопарков, обвал импорта из-за повышения утильсбора, и жесткая монетарная политика, в том числе высокая ключевая ставка ЦБ, практически заморозившая лизинговые и кредитные продажи.

Основной причиной резкого падения импорта стало перепроизводство — особенно китайских междугородных автобусов среднего и большого классов. После увеличения утильсбора осенью 2024-го и в январе 2025 года, а также на фоне отказов от лизингов при ключевой ставке в 20–21% (с итоговыми платежами до 40% годовых), бизнес попросту не смог поддерживать прежний уровень закупок.

Снижение спроса на российские автобусы объясняется, прежде всего, свертыванием государственных программ. Ответственность за обновление парка была возложена на региональные бюджеты, которые в условиях высокой ставки ЦБ и ограниченного финансирования не в состоянии самостоятельно поддерживать темпы закупок.

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