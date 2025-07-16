WSJ: Как Европе удалось настроить Трампа против Путина 1 16.07.2025, 10:51

Важную миссию выполнил канцлер Германии Фридрих Мерц.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о крупном пакете поставок вооружений для Украины, который будет финансироваться странами НАТО, и пригрозил ввести дополнительные экономические санкции против Москвы.

Как пишет The Wall Street Journal, это стало результатом многомесячной дипломатической кампании европейских лидеров с целью убедить Трампа вооружить Киев и оказать давление на Путина, чтобы тот начал серьезные переговоры.

«Германия, Франция, Великобритания и другие страны активизировали взаимодействие с правительством США, при этом высокопоставленные политики открыли конфиденциальные каналы связи с ключевыми должностными лицами администрации Трампа», - отмечается в статье.

В частности, президент Финляндии Александр Стубб подружился с Трампом на турнире по гольфу во Флориде. Канцлер Германии Фридрих Мерц посетил Трампа 5 июня в Белом доме и затем, по словам немецких чиновников, общался с ним почти каждую неделю. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправлял лестные текстовые сообщения и также выражал поддержку стремлению Трампа к соблюдению режима прекращения огня между Ираном и Израием.

Европейские чиновники также налаживали отношения с высокопоставленными членами кабинета министров США, которые, как считается, более благосклонно относятся к Украине, включая министра финансов Скотта Бессента и госсекретаря Марко Рубио, а также с сетью проукраинских республиканских законодателей.

Правильный подход Мерца

По словам помощников Мерца, нынешнему канцлеру было легче находить общий язык с Трампом, чем предыдущим лидерам Германии. Одним из факторов стала его способность обещать масштабное финансирование вооружений США.

«Мерц нашел правильный подход, и теперь он может разговаривать с Трампом по мобильному телефону и заниматься «чековой дипломатией», — сказал Нико Ланге, бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Германии.

Так, после приостановки поставок оружия от США Украине Мерц попросил Трампа о телефонном разговоре. Звонок состоялся 3 июля, Трамп звонил из Овального кабинета, к нему присоединился министр обороны Пит Хегсет. По словам осведомленных источников, Мерц предложил, чтобы Германия купила две системы Patriot для Украины, поскольку США прекратили их экспорт. При этом Трамп, похоже, не знал о решении приостановить поставки оружия. «Пит, что происходит?» — спросил он, по словам источников, знакомых с ситуацией. Спустя несколько дней Пентагон изменил свою позицию.

Впоследствии, увидев кадры российских авиаударов по украинским городам поздно вечером 11 июля, Трамп также звонил Мерцу по мобильному телефону, чтобы выразить свое недовольство продолжающимися нападками Путина.

«Мерц, по словам источников, был удивлен, но быстро понял, что Трамп потерял терпение по отношению к российскому президенту. Трамп заявил, что теперь готов принять предложение, сделанное Мерцем несколькими днями ранее: использовать немецкие средства для закупки американского оружия для Украины».

При этом, как сообщается, Трамп в разговоре с Мерцем предложил продать не две, а пять систем Patriot.

«Немецкий лидер сразу же согласился, хотя, по словам источников, знакомых с его ходом мыслей, ему придется обсудить финансирование с другими европейскими лидерами», – пишет WSJ.

В результате Германия поставит в Украину две собственные системы Patriot и закажет замену в США. Норвегия купит одну из систем, а Рютте упомянул Канаду, Данию и Финляндию в качестве других потенциальных участников.

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