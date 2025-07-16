В Болгарии нашли доисторическую карту звездного неба, высеченную в камне 16.07.2025, 11:04

Фото: Георгий Георгиев и Ивелина Георгиева

Это одно из древнейших изображений неба в истории.

В Родопских горах на юге Болгарии археологи обнаружили уникальный артефакт — доисторическую карту звездного неба, высеченную в камне, пишет New Voice.

Открытие сделали исследователи Георгий Георгиев и Ивелина Георгиева во время экспедиции вблизи села Скобелево. По предварительным оценкам, находка может стать одним из древнейших известных изображений ночного неба в истории человечества.

Камень размером примерно 2×3 метра, ориентированный по оси восток-запад, пронизан естественной мраморной жилой, которая, вероятно, символизирует Млечный Путь. На его поверхности высечено 56 углублений разного диаметра, отражающих расположение звезд. Археологи идентифицировали среди них созвездия Большой Медведицы, Льва, Кассиопеи, Лебедя, Лиры и звездное скопление Плеяды.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com