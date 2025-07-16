По каким тарифам выставляют счета за ЖКУ для белорусов, уехавших за границу? 16.07.2025, 11:09

И попавших в базу «тунеядцев».

Коммунальники рассказали, как выставляют счета для «пустующего» жилья — того, в котором никто не зарегистрирован, собственник считается «тунеядцем» или выехал за границу больше чем на 30 дней.

Как поясняет портал коммунальной грамотности населения, в Беларуси тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) есть двух видов: экономически обоснованные, полностью покрывающие затраты на их оказание, и субсидируемые государством, когда часть расходов компенсируется из госбюджета. По общему правилу оплачивать ЖКУ по субсидируемым тарифам может любой житель Беларуси с постоянной регистрацией (также он может прописать в своей квартире родственника либо нанимателя жилья, тогда за ЖКУ тоже будет оплата по субсидируемым тарифам). Также на размер жировки влияет, не числится ли человек в базе «тунеядцев»: если да, то ему выставляют счета по экономически обоснованным тарифам.

Ситуация: в жилье никто не прописан и не живет

В квартирах, в которых нет зарегистрированных, за ЖКУ надо платить по полным тарифам. «Лишь три услуги в пустующих квартирах оплачиваются по субсидируемым тарифам для населения: капитальный ремонт, техническое обслуживание лифта и обращение с твердыми коммунальными отходами», — уточняют коммунальники.

Собственник пустующей квартиры помимо основных ЖКУ (в том числе воду, отопление, канализацию) также обязан платить за капремонт, санитарное содержание вспомогательных помещений, техобслуживание лифта. А еще — возмещать расходы на электроэнергию на освещение подъездов, площадки и работу инженерного оборудования. «Плата за эти услуги начисляется исходя из площади жилого помещения, а не количества зарегистрированных жильцов», — поясняют коммунальники.

При этом для квартир, в которых не установлены счетчики учета воды, платежи за водоснабжение и канализацию рассчитывают по специальной формуле. «Например, для пустующей квартиры площадью 48 м² принимается, что в ней проживают два условных человека», — сообщает портал коммунальной грамотности населения.

Ситуация: владелец жилья за границей, но остается прописанным в нем

Коммунальники уточняют: те, кто попал в базу «тунеядцев» и выехал за границу больше чем на 30 дней (кроме лечения или командировки), обязаны оплачивать ЖКУ по экономически обоснованным тарифам. Исключение — работа в странах Евразийского экономического союза — Армении, Казахстане, Кыргызстане или России. Но это может быть только занятость по трудовому договору или контракту.

«Тунеядцам» и тем, кто уехал за границу больше чем на 30 дней, по полным тарифам нужно оплачивать горячую воду, отопление и газ.

«Оплата ЖКУ по экономически обоснованным тарифам вносится только в части, приходящейся на собственника, включенного в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике или в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, выехавших за пределы Беларуси», — добавляют коммунальники.

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