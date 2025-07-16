The Telegraph: Трамп нанес гениальный удар по Путину 16.07.2025, 11:14

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План президента США стимулирует ЕС подкрепить свои слова делами.

Президент США Дональд Трамп объявил о планах расширить поставки оружия в Украину, однако при этом заставить Европу платить за это. Однако, как пишет обозреватель The Telegraph Ричард Кемп, эта идея сталкивается с критикой со стороны европейцев.

«План Трампа… гениален, по крайней мере, как концепция. Он вынуждает страны ЕС и Великобританию подкрепить свои слова делами, а не позволять им отделываться пустыми заявлениями вроде «мы бы сделали больше, но у нас просто нет оружия». Он идеально вписывается в его решимость переложить на Европу большую часть бремени решения ее собственных проблем. И он должен быть выгоден американским избирателям, среди которых дальнейшее финансирование обороны Украины со стороны США непопулярно», - отмечает Кемп.

Как напоминает издание, Трамп пообещал Украине Patriot, которые будут либо закуплены напрямую у США, либо предоставлены из собственных запасов стран НАТО с последующей заменой. Однако министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первые Patriot будут отправлены в Украину через несколько месяцев, что, очевидно, означает, что Берлин не готов передавать свои собственные ракетные системы, отмечает обозреватель.

Понятно, что Германии следует беспокоиться о собственной противовоздушной обороне, отмечает Кемп:

«Но его комментарии красноречиво свидетельствуют о том, в чем по-прежнему заключаются приоритеты Европы, несмотря на якобы настойчивые заявления континента о готовности сделать все возможное для победы Украины».

Кроме того, предложенный Трампом новый режим вторичных пошлин против стран, ведущих бизнес с Россией, также может оказать убедительное воздействие. Однако глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что 50-дневный срок, предоставленный Трампом Путину для переговоров, «очень долгий».

«Возможно, Каллас стоит немедленно ввести вторичные пошлины ЕС, а не выкрикивать критику со стороны?», - иронизирует Кемп.

Он подчеркивает, что последний гамбит Трампа имеет шанс на успех, если предположить, что Путин верит в серьезность намерений европейцев принудить Россию сесть за стол переговоров.

«К сожалению, они не демонстрируют этого последовательно. Действительно ли они хотят помочь Украине выиграть войну или просто хотят, чтобы Америка сделала это за них», - подытоживает аналитик.

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