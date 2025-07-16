В Минске продают квартиры с ценой за метр $6500
- 16.07.2025, 11:15
На данный момент это самая высокая цена на рынке недвижимости.
Недвижимость в Минске продолжает безжалостно дорожать, что, определенно, на руку премиальному сегменту, ведь в общем хаосе их расценки уже не кажутся слишком амбициозными. Но жилой комплекс Depo на проспекте Независимости все равно не перестает удивлять. Застройщик объявил о продаже очередной порции квартир, «квадрат» в которых оценен в $6500, пишет onliner.by.
Проектная декларация проекта была опубликована в газете «Звязда». Речь о доме №9.3 по генплану, который в своем маркетинговом воплощении имеет название Tatra 3. Сдать его планируют в 2026 году.
Это монолитно-каркасный шестиэтажный жилой дом с цокольным этажом. На последнем этаже под скатной кровлей находятся одно– и двухуровневые пентхаусы. Под домом есть подземный паркинг, в который можно спуститься на лифте.
Дольщикам предлагают 20 квартир площадью от 53,57 до 180,68 кв. м. Получается, застройщик в ближайшей перспективе пристроит в нужные руки около 2000 «квадратов» жилья.
Стоимость одного метра — $6500. На данный момент это самая высокая цена на рынке недвижимости Минска.
Интересно, что в проектной декларации упоминается о возможности дольщикам получить скидку от застройщика. Этот вопрос рассматривается индивидуально и зависит от площади квартиры, планировки, этажа, первоначального взноса и графика платежей.