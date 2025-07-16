В Минске продают квартиры с ценой за метр $6500 16.07.2025, 11:15

На данный момент это самая высокая цена на рынке недвижимости.

Недвижимость в Минске продолжает безжалостно дорожать, что, определенно, на руку премиальному сегменту, ведь в общем хаосе их расценки уже не кажутся слишком амбициозными. Но жилой комплекс Depo на проспекте Независимости все равно не перестает удивлять. Застройщик объявил о продаже очередной порции квартир, «квадрат» в которых оценен в $6500, пишет onliner.by.

Проектная декларация проекта была опубликована в газете «Звязда». Речь о доме №9.3 по генплану, который в своем маркетинговом воплощении имеет название Tatra 3. Сдать его планируют в 2026 году.

Это монолитно-каркасный шестиэтажный жилой дом с цокольным этажом. На последнем этаже под скатной кровлей находятся одно– и двухуровневые пентхаусы. Под домом есть подземный паркинг, в который можно спуститься на лифте.

Дольщикам предлагают 20 квартир площадью от 53,57 до 180,68 кв. м. Получается, застройщик в ближайшей перспективе пристроит в нужные руки около 2000 «квадратов» жилья.

Стоимость одного метра — $6500. На данный момент это самая высокая цена на рынке недвижимости Минска.

Интересно, что в проектной декларации упоминается о возможности дольщикам получить скидку от застройщика. Этот вопрос рассматривается индивидуально и зависит от площади квартиры, планировки, этажа, первоначального взноса и графика платежей.

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