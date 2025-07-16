В России начали массово уничтожать кур-несушек 1 16.07.2025, 11:18

Из-за падения цен на яйца.

Российские птицефабрики начали избавляться от кур-несушек на фоне падения цен на яйца и растущих убытков, сообщили «Известиям» представители отрасли. С начала июля произошли два резонансных случая. Так, в Удмуртии неизвестные выбросили из фуры 3 тыс. несушек на улицу, где птицы стали гибнуть, в том числе от голода. А в Краснодарском крае на Новомышастовской птицефабрике перестали кормить около 150 тыс. кур, из-за чего они начали поедать друг друга. Причиной этого стали долги предприятия и арест активов по иску комбикормового завода. Согласно данным Федресурса, в настоящее время предприятие выставлено на продажу с начальной ценой 280 млн руб.

В Ассоциации «Народный фермер» подтвердили, что производители вынуждены идти на сокращение поголовья кур из-за серьезного снижения рентабельности. По словам зампреда объединения в Чувашии Ксении Сумковой, падение цен началось до Пасхи, но сильно ускорилось в конце мая — начале июня. «В июне оптовая стоимость яиц первой категории составляла около 2 рублей за штуку (это крупный опт, нефасованная продукция). Сейчас цена немного восстановилась и составляет порядка 3,5 рубля. При этом себестоимость производства одного яйца находится в пределах 4–5 рублей в зависимости от региона и масштабов предприятия. Таким образом, производители несут серьезные убытки», — пояснила Сумкова. Она добавила, что снижение цен на яйца традиционно наблюдается в весенне-летний период, но настолько существенного падения давно не происходило.

В этом году на сезонное снижение цен наложился существенный рост объемов производства — за первое полугодие прирост составил более 1 млрд штук, сообщила гендиректор Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) Галина Бобылева. По ее словам, чтобы отрегулировать спрос и предложение, необходимо ввести систему долгосрочных договоров с фиксированной ценой между производителями и сетями. При этом она отметила, что такие контракты на данный момент заключаются в основном с крупными производителями.

В Минсельхозе сообщили, что производство куриных яиц в России продолжает расти: за январь — май 2025 года сельхозорганизации произвели 16,5 млрд штук, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2024-го. В то же время в ведомстве подчеркнули важность сохранения сбалансированной стоимости яиц, которая будет учитывать интересы как потребителей, так и производителей продукции. Рентабельность производства — ключевое условие для устойчивого развития отрасли, добавили в Минсельхозе.

Между тем, по словам Ксении Сумковой из «Народного фермера», птицефермы работают в убыток уже несколько месяцев и дальше это продолжаться не может, поскольку заканчиваются запасы кормов. «Ситуация действительно непростая, можно сказать, тяжелая», — отметила она. Гендиректор одного из крупнейших предприятий по производству яиц ГК «Таврос» Елена Лазаренко выразила надежду, что ситуация с ценами стабилизируется к ноябрю.

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