AP: Путина не спасут 50 дней, которые дал ему Трамп
- 16.07.2025, 11:30
Планы Кремля забуксовали.
Трамп дал Кремлю фору в 50 дней, за которые армия Путина попытается захватить еще больше украинской территории. Однако при этом темпы продвижения ВС РФ на поле боя пока не свидетельствуют о том, что впереди у врага будут какие-то большие территориальные достижения.
Если через 50 дней РФ так и не заключит соглашение с Украиной, то ее ждут энергетические санкции, которых она «раньше не видела», сообщает Associated Press.
За эти 50 дней армия Путина попытается достичь больших успехов на Донбассе. Они попытаются захватить Покровск и Константиновку, чтобы дальше открыть путь на Краматорск и Славянск.
ВСУ сдерживают врага благодаря беспилотникам. Командиры ВСУ заявляют, что они чувствуют давление со стороны ВС РФ, но и у врага нет больших прорывов. При этом за столь короткое время противнику не удастся достичь больших территориальных завоеваний.
Армия Путина продвигается очень медленно и при этом постоянно несет большие потери. Москва полагается на стратегическое истощение Украины, нанося удары как по линии фронта, так и в тылу по гражданской инфраструктуре. Также Путин сильно верит в то, что Запад рано или поздно перестанет поставлять оружие Украине.