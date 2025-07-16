AP: Путина не спасут 50 дней, которые дал ему Трамп 16.07.2025, 11:30

Планы Кремля забуксовали.

Трамп дал Кремлю фору в 50 дней, за которые армия Путина попытается захватить еще больше украинской территории. Однако при этом темпы продвижения ВС РФ на поле боя пока не свидетельствуют о том, что впереди у врага будут какие-то большие территориальные достижения.

Если через 50 дней РФ так и не заключит соглашение с Украиной, то ее ждут энергетические санкции, которых она «раньше не видела», сообщает Associated Press.

За эти 50 дней армия Путина попытается достичь больших успехов на Донбассе. Они попытаются захватить Покровск и Константиновку, чтобы дальше открыть путь на Краматорск и Славянск.

ВСУ сдерживают врага благодаря беспилотникам. Командиры ВСУ заявляют, что они чувствуют давление со стороны ВС РФ, но и у врага нет больших прорывов. При этом за столь короткое время противнику не удастся достичь больших территориальных завоеваний.

Армия Путина продвигается очень медленно и при этом постоянно несет большие потери. Москва полагается на стратегическое истощение Украины, нанося удары как по линии фронта, так и в тылу по гражданской инфраструктуре. Также Путин сильно верит в то, что Запад рано или поздно перестанет поставлять оружие Украине.

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