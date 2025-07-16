15 пострадавших: в Березовском районе произошла страшная авария 16.07.2025, 11:36

Четыре человека — в реанимации.

Министерство здравоохранения сообщило, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области пострадали 15 человек. Авария произошла 15 июля на 124-м километре автомагистрали М1/Е30 (Брест – Минск – граница Российской Федерации).

По информации ведомства, 10 пострадавших были госпитализированы в Березовскую центральную районную больницу — четверо находятся в реанимации, шестеро в травматологическом отделении. Еще пятеро доставлены в Ивацевичскую ЦРБ, где также размещены в травматологии. У пациентов диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы и рваные раны различной степени тяжести.

Ранее местное издание «Маяк» (bereza.by) сообщало о трех пострадавших.

По данным Министерства внутренних дел, авария произошла, когда 56-летний водитель автобуса ПАЗ, выполняя разворот с полосы разгона, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом Ford, которым управлял 40-летний мужчина. Согласно кадрам, опубликованным МВД, в результате удара Ford съехал с дороги и оказался в лесополосе.

На место происшествия по распоряжению министра внутренних дел выехало руководство главного управления ГАИ МВД и УВД Брестского облисполкома. Ведет работу оперативно-следственная группа.

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