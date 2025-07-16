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СМИ: Зеленский рассматривал на должность министра обороны как минимум трех кандидатов

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  • 16.07.2025, 11:41
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СМИ: Зеленский рассматривал на должность министра обороны как минимум трех кандидатов
Владимир Зеленский

Человек, который отвечал всем требованиям, оказался только один.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривал на должность министра обороны как минимум трех кандидатов: министра внутренних дел Игоря Клименко, вице-премьер-министра по инновациям – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, своего советника по стратегическим вопросам и бывшего главы Минстратегпрома Александра Камышина.

Об этом говорится в статье «Украинской правды».

«На МОУ надо было бы назначить кого-то, кто и так 24/7 живет войной, кто понимает реальное положение дел, кто чисто физически может справиться с бюджетом такого масштаба, кто умеет налаживать управленческие процессы и, главное, кто сможет держать в тайне «оборонные секреты» различных групп влияния во власти и будет иметь хорошие отношения и с Зеленским, и с Ермаком», — говорится в статье.

Как известно УП, Зеленский рассматривал на должность министра обороны по меньшей мере три кандидатуры: Клименко, Федорова и Камышина.

Министр внутренних дел Клименко отказался от предложения президента. Вице-премьера по инновациям – министра цифровой трансформации Федорова и советника Зеленского по стратегическим вопросам Камышина «отсеяли» из-за отсутствия хороших отношений с Ермаком.

«Без качественной рабочей коммуникации с главой ОП министрам сложно работать. Об этом свидетельствует пример бывшего вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова, который из «любимца» президента стал изгоем (не без участия Ермака)», — пишет «УП».

Человек, который удовлетворял все требования, оказался только один – Денис Шмыгаль.

Под назначение Шмыгаля главой МОУ в правительстве собираются объединить два министерства - обороны и стратегических отраслей промышленности.

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