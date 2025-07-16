СМИ: Зеленский рассматривал на должность министра обороны как минимум трех кандидатов

СМИ: Зеленский рассматривал на должность министра обороны как минимум трех кандидатов1
- 16.07.2025, 11:41
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Человек, который отвечал всем требованиям, оказался только один.
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривал на должность министра обороны как минимум трех кандидатов: министра внутренних дел Игоря Клименко, вице-премьер-министра по инновациям – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, своего советника по стратегическим вопросам и бывшего главы Минстратегпрома Александра Камышина.
Об этом говорится в статье «Украинской правды».
«На МОУ надо было бы назначить кого-то, кто и так 24/7 живет войной, кто понимает реальное положение дел, кто чисто физически может справиться с бюджетом такого масштаба, кто умеет налаживать управленческие процессы и, главное, кто сможет держать в тайне «оборонные секреты» различных групп влияния во власти и будет иметь хорошие отношения и с Зеленским, и с Ермаком», — говорится в статье.
Как известно УП, Зеленский рассматривал на должность министра обороны по меньшей мере три кандидатуры: Клименко, Федорова и Камышина.
Министр внутренних дел Клименко отказался от предложения президента. Вице-премьера по инновациям – министра цифровой трансформации Федорова и советника Зеленского по стратегическим вопросам Камышина «отсеяли» из-за отсутствия хороших отношений с Ермаком.
«Без качественной рабочей коммуникации с главой ОП министрам сложно работать. Об этом свидетельствует пример бывшего вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова, который из «любимца» президента стал изгоем (не без участия Ермака)», — пишет «УП».
Человек, который удовлетворял все требования, оказался только один – Денис Шмыгаль.
Под назначение Шмыгаля главой МОУ в правительстве собираются объединить два министерства - обороны и стратегических отраслей промышленности.